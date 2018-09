dpa/Amelie Benoist Audio: Inforadio | 27.09.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa/Amelie Benoist

Viele Stellen unbesetzt - Ärztemangel: Brandenburger Gesundheitsämter vor dem Kollaps

27.09.18 | 18:00 Uhr

Sie kontrollieren die Hygiene in Krankenhäusern oder untersuchen Schulanfänger: Ärzte in Gesundheitsämtern haben vielfältige Aufgaben. Doch immer häufiger können in Brandenburg Stellen nicht besetzt werden. Experten warnen vor dem Kollaps. Von Lisa Steger

In den 18 Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg fehlen zahlreiche Mediziner. Bereits Mitte des Jahres 2016 sprach das Gesundheitsministerium im Landtag von 22 unbesetzten Stellen, oft fehlten Kinderärzte und Psychiater - und die Situation hat sich nicht gebessert. Eine Pensionswelle wird das Problem weiter verschärfen.

Im Rennen abgehängt

Der Kreis Teltow-Fläming wirbt beispielsweise derzeit um einen Leitenden Kinderarzt: "Sie suchen eine neue ärztliche Herausforderung ohne Schicht- und Wochenenddienste, mit flexiblen Arbeitszeiten und hoher Vereinbarkeit von Familie und Beruf?", so die Arbeitsbeschreibung. Geboten werden, je nach Berufserfahrung, zwischen 4.400 und 6.300 Euro brutto plus Zulagen. Offenbar nicht genug: Die Stelle ist seit April frei, teilt der Landkreis mit. Insgesamt meldet die Kreisverwaltung 2,4 unbesetzte Stellen im Gesundheitsamt: Bereits seit neun Jahren gibt es dort keinen Psychiater mehr - doch damit nicht genug: Der Hygienearzt, der sich zum Beispiel um Krankenhäuser kümmert, ist über 62 Jahre alt, eine weitere Kollegin wird bald ihren 65. Geburtstag feiern. Auch diese beiden, so die Pressestelle des Landkreises, werden vermutlich nicht ersetzt werden können.

Quereinsteiger statt Fachärzte

In Potsdam-Mittelmark ist derzeit die Stelle eines Amtsarztes ausgeschrieben. Cottbus sucht einen stellvertretenden Amtsleiter, auch der Kreis Märkisch-Oderland hat Bedarf. Von einem "Ausblutungsprozess" spricht der Gesundheitsamtsleiter in Oder-Spree, Rutger Stellke. "Es ist ein ausgesprochener Glücksfall, wenn man überhaupt eine Stelle mit einem approbierten Arzt besetzen kann." Einen Facharzt für Kinderheilkunde könnten die Gesundheitsämter nicht finden; in Oder-Spree gibt es auch keinen Psychiater mehr. Diese Arbeit erledigt eine Assistenzärztin mit einer halben Stelle, ab und zu kommt noch eine Honorarkraft. Unbesetzt ist auch die Stelle des Kinder- und Jugendpsychiaters. Eine niedergelassene Ärztin hilft auf Honorarbasis, aber nur an einem Tag in der Woche. Einen akuten Mangel gibt es auch in der Prignitz, dort seien zwei von sechs Stellen unbesetzt, teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Keine Probleme gibt es den Angaben zufolge in Brandenburg (Havel) und in Elbe-Elster. Etliche der sonst noch befragten Kreisverwaltungen konnten keine Angaben machen: Sie haben in ihrem Gesundheitsamt schlicht niemanden erreicht.

Psychiater gesucht

Nur noch acht von 18 Gesundheitsämtern verfügen über einen Psychiater für Erwachsene, berichtet Oberhavels Amtsarzt, Christian Schulze. Patienten, die möglicherweise sich oder andere gefährden, könnten nicht mehr zeitnah begutachtet werden. Bei jungen Menschen mit psychischen Problemen arbeite das Amt mit niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern zusammen, so Schulze. Doch da gebe es monatelange Wartezeiten. Viele Ärzte arbeiten lieber im Krankenhaus, sagt Schulze, denn da verdienen sie mehr: "Beim Grundgehalt macht das 1.500 bis 2.000 Euro netto aus." Dazu kommen noch die Zuschläge für Dienste. In Deutschland, so der Amtsarzt, gibt es seit Jahren zu wenige Ärzte: "Der Zugang für das Studium hängt zu hoch. Außerdem kommen zu wenige fertige Ärzte in den Kliniken, Praxen und Gesundheitsämtern an. Sie gehen in andere Bereiche, wo mehr verdient wird."

Verbandsvertreter warnt vor Kollaps

Die Probleme werden sich in den nächsten Jahren verschärfen, ist Steffen Hampel vom Verband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Länder Brandenburg und Berlin überzeugt. "Die Kollegen sind oft um die sechzig", sagt der Leiter des Gesundheitsamtes in Märkisch-Oderland. "Ein Staatsversagen zeichnet sich ab." Hampel zufolge ist unklar, was beispielsweise passiert, wenn eine Seuche ausbricht. "Die Quereinsteiger werden uns nicht helfen." Doch genau sie machen einen immer größeren Anteil des medizinischen Personals aus, "wie in den Schulen". Beispiel sozialpsychiatrischer Dienst: "Nur jeder zweite wird in Brandenburg von einem Facharzt geleitet." Gefragt sei vor allem auch die Fachrichtung "Arzt für öffentliches Gesundheitswesen": Begutachtung, Kinderheilkunde, Hygienemedizin gehört dazu. Doch diese Spezialisierung ist selten, so Hampel. Deswegen stellt man Mediziner anderer Fachrichtungen ein, zum Beispiel Anästhesisten. Doch auch mit ihnen gelinge es nicht, die Lücken zu stopfen. Steffen Hampel greift deshalb oft auf einen pensionierten Kollegen zurück, der 73 Jahre alt ist. Kein Einzelfall, wie er sagt.

Trend schon lange zu beobachten

Das Gesundheitsministerium in Brandenburg hat zuletzt Mitte 2016 nach einer Abfrage in Kreisen und kreisfreien Städten genaue Zahlen veröffentlicht. Demnach waren landesweit in den 18 Gesundheitsämtern 22 Stellen unbesetzt: 90 Mediziner gab es, 112 hätten es seien müssen. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 gab es 134 Mediziner in Gesundheitsämter und nur zwei unbesetzte Stellen. Alarmierend ist die Entwicklung bei den Kinder- und Jugendmedizinen: Deren Zahl habe sich zwischen den Jahren 2000 und 2016 nahezu halbiert. Die meisten Kollegen waren 2016, zum Zeitpunkt der Abfrage, über fünfzig, jeder dritte schon über sechzig Jahre alt. Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze hat die Konsequenzen gezogen. "Ich gehe raus, halte Vorträge und mache Werbung für den öffentlichen Dienst." Er bietet Praktika und versucht, die jungen Leute an sein Amt zu binden. In mehreren Fällen habe das schon geklappt.

