Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat sich am Dienstag per Live-Übertragung aus dem All in den Audimax der Technischen Universität Berlin (TU) den Fragen von Kindern gestellt. Gerst war von der Internationalen Raumstation ISS zugeschaltet.

Er berichtete zum Beispiel über eine besondere kulinarische Erfahrung, die er im Weltraum gemacht habe. "Wenn man in den Weltraum fliegt, hat man plötzlich Lust auf Gemüse", erzählte Gerst in der etwa 20 Minuten dauernden Fragerunde. Was er beim Essen am meisten vermisse, seien grüne Sachen wie etwa Spinat oder Brokkoli. "Das ist auch eine Neuigkeit für mich gewesen."