Schwerer Unfall in der Uckermark

Bei einem Unfall in der Nähe von Prenzlau (Uckermark) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen am Sonntagmorgen auf der Landstraße 15 zwischen Gollmitz und Berkholz aus noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.



Demnach starb der Fahrer noch am Unfallort. Weitere Angaben zu dem Mann lagen

zunächst nicht vor.