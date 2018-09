noeL Donnerstag, 20.09.2018 | 12:01 Uhr

Warum der Typ nach der Haftstrafe, die er sicher nicht vollständig absitzen wird, den Führerschein auch wieder beantragen kann, ist und bleibt rätselhaft. Das Urteil an sich ist gefühlt ein Gutes - wenn auch ein fader Beigeschmack wegen der Opfer bleiben wird. Vielleicht nicht für den Verurteilten - leider wurde nicht herausgekehrt, ob da irgend ein Funke an Reue geäußert wurde.

Abgesehen von der Unmenge an Blödbommeln, die ohne FS mit Kraftfahrzeugen unterwegs sind, ist es nicht nachvollziehbar, warum der Richter hier nicht ein Verbot der Ausstellung einer Fahrerlaubnis auf unbestimmte Zeit ausgesprochen wurde.