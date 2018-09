Bei einem Autorennen in Berlin-Neukölln ist ein Mensch schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nach Zeugenangaben hätten sich zwei Porsche-Fahrer am Freitag kurz vor 19 Uhr ein Rennen auf der Rudower Straße geliefert.

Demnach raste einer der beiden Fahrer im Ortsteil Buckow zunächst gegen einen geparkten Sattelzug; anschließend sei er links von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen sei an einer Betoneinfassung auf der Mittelinsel stehengeblieben.



Der 34-jährige Fahrer habe bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten, sein 25 Jahre alter Beifahrer wurde allerdings schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Allerdings oll der Mann das Krankenhaus noch vor Beginn der Untersuchungen wieder verlassen haben.



Der Fahrer des anderen am Rennen beteiligten Wagens habe nach dem Unfall kurz

angehalten, sei dann aber weitergefahren, hieß es von der Polizei. Der Porsche des Unfallfahrers wurde sichergestellt.