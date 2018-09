An ICE-Strecke in Berlin-Westend

Aus Sicherheitsgründen werden an der stark befahrenen ICE-Strecke in Berlin-Westend 35 Pappeln gefällt. Mit einem Helikopter sind am Sonntag die Baumabschnitte vom Gleisbett an der Stadtautobahn A100 abtransportiert. Dafür musste auch die Rudolf-Wissell-Brücke am Morgen für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Der Helikopter kam zum Einsatz, weil es für übliche Fällarbeiten in dem Bereich zu eng ist.

Baumkletterer hatten in den vergangenen Tagen bereits mit dem Baumschnitt begonnen. Bei der Bahn haben umgestürzte Bäume nach Stürmen immer wieder für Verspätungen gesorgt. Inspektionen im Frühjahr und Sommer hätten ergeben, dass die Bäume an der ICE-Strecke in Westend gefällt werden müssten, hatte die Bahn vorab mitgeteilt.