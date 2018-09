Brückenbaustelle am Kleeblatt Zehlendorf

Autofahrer müssen am Wochenende im Südwesten Berlin mit Behinderungen und Staus rechnen. Der Grund: Für den Brückenbau am Kleeblatt Zehlendorf wird die Autobahn 115 (Avus) von Freitag bis Montag in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Der Verkehr werde über die Bundesstraße 1 an der Anschlussstelle Zehlendorf umgeleitet, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Mittwoch mit. Auf den Kreuzungen Potsdamer Chaussee und Quantzstraße sowie Potsdamer Chaussee und Isoldestraße sind Wendepunkte eingerichtet, um wieder auf die Autobahn aufzufahren.

Die Sperrung ist notwendig, um 20 Betonteile für den Überbau der Brücke einzusetzen. Sie dauert von etwa 20 Uhr am Freitagabend bis Montagmorgen 5 Uhr. Wer kann, sollte den Bereich weiträumig über den Autobahnring A10 umfahren.