Zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn sollen einen wohnungslosen Mann in der Berliner S-Bahn angegriffen haben. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, weckten die Sicherheitsmitarbeiter am Samstagabend einen 34-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S7 an der Endstation im Bahnhof Ahrensfelde.



Laut mehrerer Zeugen schlug ein 43-jähriger Sicherheitsmitarbeiter dem Obdachlosen in einer folgenden Auseinandersetzung mit der Faust ins Gesicht. Sein 52-jähriger Kollege soll den wohnungslosen Mann danach zu Boden geschubst haben. Dabei habe sich der Angegriffene am Knie und im Gesicht verletzt, so die Polizei. Ein Zeuge habe die Auseinandersetzung mit seinem Handy aufgenommen und die Polizei gerufen.

Gegen die beiden Sicherheitsmitarbeiter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind bislang unklar.