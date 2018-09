Die Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn 115 in Berlin-Zehlendorf werden vorraussichtlich erst am 13. September in den frühen Morgenstunden abgeschlossen sein. Bisher war eine Fertigstellung bis Sonntag geplant.

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Brückenanlagen in Zehlendorf müssen Bereiche der Fahrbahnen der A115 in beiden Fahrtrichtungen im Bereich des Kleeblatts grundlegend erneuert werden.

In beiden Richtungen steht jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Durchfahrtmöglichkeiten über die Potsdamer Chaussee (B1) in Richtung Berliner Innenstadt beziehungsweise in Richtung Wannsee und Potsdam bleiben während der gesamten Zeit bestehen.