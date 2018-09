Honecker-Enkel will Großeltern in Berlin bestatten lassen

Roberto Yañez Betancourt, ein Enkel von Erich Honecker, dem früheren DDR-Staatschef und SED-Generalsekretär, und seiner Frau Margot, hat ein Familiengeheimnis gelüft. In seinem neuen Buch "Ich war der letzte Bürger der DDR" schreibt der Honecker-Enkel dass seine Großeltern nie in Chile beigesetzt wurden und seinem Wunsch nach nun in Berln auf dem Friedhof der Sozialisten bestattet werden sollen. Das berichten die " Berliner Zeitung ", die " Bild "-Zeitung und die " B.Z. " in ihren Samstagsausgaben.

Die Urnen von Honecker und seiner Frau seien nie in chilenischer Erde begraben worden. Es sei jedoch immer der Wunsch des letzten DDR-Staats- und SED-Parteichefs gewesen, "in Deutschland seine letzte Ruhe zu finden - am liebsten in seinem saarländischen Geburtsort in Neukirchen", sagte der Mitautor des Buches, Thomas Grimm, der "Berliner Zeitung" zufolge. Das Buch des Honecker-Enkels soll am Montag erscheinen.

Allerdings sei Honecker-Tochter Sonja dagegen. Sie wolle die Asche ihrer Eltern dem Pazifik übergeben. Enkel Roberto betrachtet seine Großeltern dagegen als Personen der deutschen Zeitgeschichte und hält es deshalb für richtig, sie in Deutschland zu beerdigen. "Am besten auf dem Friedhof der Sozialisten in (Berlin-)Friedrichsfelde an der Seite ihrer ehemaligen Genossen", beschrieb Grimm den Wunsch Robertos.