Kruhl Sonntag, 09.09.2018 | 13:04 Uhr

... was kann "easyJet" dafür, wenn kein Flugzeugschlepper zur Verfügung steht um die Maschine aus der der Parkpostion zu schieben ?

Missverständnisse sollten allerdings was die Landung in Zürich angeht nicht passierten, da hätte 100 % Klarheit darüber herrschen müssen, das eine Landung nicht mehr in Zürich möglich ist.

Das in Schönefeld zu dieser Zeit nicht mehr genügend Taxis zur Verfügung standen, ist auch hier nicht Angelegenheit von "easyJet". "Tegel" wusste, das die Maschine nicht mehr in Zürich landen kann und hätte dafür sorge tragen müssen, das in Schönefeld genügend Taxis hätten angefordert werden müssen.