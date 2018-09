Das wegen seines Finanzgebarens umstrittene Berliner Diakoniewerk Bethel tritt aus dem Diakonie-Dachverband und dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden aus. Das teilte das Sozialunternehmen am Mittwoch mit. Zudem ändere die gemeinnützige GmbH ihren Namen in Gesundheitswerk Bethel Berlin. Damit kommt der Träger dem endgültigen Ausschluss aus der Diakonie zuvor, der bei der Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am 20. September auf der Tagesordnung stehen sollte.