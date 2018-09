imago/Sven Lambert Audio: radioBerlin 88,8 | 28.09.2018 | Matthias Bartsch | Bild: imago/Sven Lambert

Berlin-Mitte - 16 Verletzte wegen brennender Kinderwagen in Hausfluren

28.09.18 | 09:30

Insgesamt 16 Menschen sind in der Nacht zu Freitag bei Hausflur-Bränden in zwei Wohnhäusern in Berlin-Mitte verletzt worden. Nur wenige Straßen voneinander entfernt waren zwei Kinderwagen in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte.

Vier Kinder und neun Erwachsene wurden nach einem Brand in der Zwinglistraße in Moabit wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Als die Feuerwehr gegen ein Uhr eintraf, standen die Hausbewohner auf den Balkonen und riefen um Hilfe. Einige öffneten, entgegen dem Rat der Feuerwehr, die Tür zum verrauchten Hausflur. Wie es zu dem Feuer kam, war noch unklar. Die Feuerwehr geht allerdings von Brandstiftung aus. Kurz darauf brannte auch in der wenige Hundert Meter entfernten Wiclefstraße ein Kinderwagen in einem Hausflur. Da die Feuerwehr bereits in der Nähe war, konnte der Brand hier schnell gelöscht werden. Drei Mieter mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Bereits vor zwei Tagen brannten Kinderwagen

Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren zwei Kinderwagen in einem Wohnhaus in Gesundbrunnen abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, gab es bei dem Brand in der Soldiner Straße allerdings keine Verletzten. Feuerwehrleute löschten die brennenden Kinderwagen, die vorm Kellereingang standen. Auch hier war die Brandursache zunächst unklar.