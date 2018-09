Bei einem Hochhausbrand in Berlin-Neukölln sind am Mittwochabend sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Über die Brandursache war zunächst noch nichts bekannt.

