Die Beamten hatten demnach stadtweit Kontrollstellen eingerichtet und waren mit Streifen im Einsatz. Laut Drescher sollten aber nicht nur Anzeigen geschrieben werden. Ziel war es ebenfalls, an Informationsständen über die Gefahren des Telefonierens am Steuer zu informieren. Die Kontrollen sind Teil der deutschlandweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben".

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion ist die Berliner Polizei am Donnerstag gegen Autofahrer und Radfahrer vorgegangen, die rechtswidrig am Steuer ihr Handy benutzen. Wie Stefan Drescher, Leiter der Abteilung Verkehrsunfallprävention, berichtete, sind bis zum Mittag knapp 300 Verstöße registriert worden.

Ziel der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" sei es, Auto- sowie Fahrradfahrer für die Gefahren durch das Handy zu sensibilisieren. Die Beamten haben laut Drescher stadtweit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr Kontrollstellen sowie Informationsstände zu dem Thema eingerichtet. Auch Polizeistreifen sind im Einsatz.

Auf Twitter dokumentierten die Beamten die Aktion: Ein Radfahrer wurde demnach an der Zionskirche gestoppt, als er auf dem Gehweg fahrend gerade mit seiner Mutter telefonierte. Der Fahrer eines Transporters hatte "die rechte Hand am Lenkrad und die linke am Handy". Laut Drescher erwarte Radfahrer bei Verstoß gegen das Handyverbot ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro. Autofahrer müssten mit 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Obwohl die Handynutzung verboten ist und die Geldbußen erhöht wurden, telefoniere immer noch die Hälfte der Autofahrer während des Fahrens, erklärte die Polizei. Jeder sechste Fahrer schreibe sogar Nachrichten und habe so die Straße nicht mehr im Blick. Nach Studien führe allein der Griff zum Handy zu einem fünffach höheren Unfallrisiko.