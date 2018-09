Mehrere hundert Passagiere auf dem Flughafen Tegel waren am Samstag Leidtragende von Abfertigungsproblemen bei der Easyjet. Augenzeugen berichten, dass das Terminal C gegen 10 Uhr hoffnungslos überfüllt war und sich vor dem Check-in bei Easyjet lange Schlangen gebildet hatten, die bis hinaus auf die Straße reichten.

Viele der Menschen hätten zu diesem Zeitpunkt bereits stundenlang gewartet. Mindestens 60 Passagiere hätten ihren Flug verpasst, sagte ein Fluggast rbb|24 am Samstagnachmittag. Den Angaben zufolge wollten sie nach Faro in Portugal, konnten aber aufgrund der Menschenmenge nicht rechtzeitig einchecken.

Auch die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) ist am Samstagvormittag auf die Probleme aufmerksam geworden. Wie FBB-Pressesprecherin Kathrin Westhölter rbb|24 sagte, sei die Situation in Terminal C immer mehr außer Kontrolle geraten. Weil Easyjet trotz des hohen Passagieraufkommens nur vier Check-in-Schalter geöffnet hatte, sei eine "aufgehitzte Stimmung" entstanden.

Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Nachmittag sagte, gab es in der fraglichen Zeit tatsächlich einen Einsatz am Terminal C, der sich auf "eine randalierenden Person" bezog. Als die Polizei eintraf, sei diese aber nicht mehr dort gewesen. Ob der Vorgang in Zusammenhang mit den Abfertigungsproblemen bei Easyjet stand, konnte der Sprecher nicht sagen. Bei Easyjet war am Samstagnachmittag kein Ansprechpartner zu erreichen.