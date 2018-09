CD Berlin Mittwoch, 12.09.2018 | 22:21 Uhr

Am U-Bhf Osloer Straße stieg heute am frühen Nachmittag auch eine etwas seltsam-aggressive Person in die U9. Zuvor stand sie merkwürdig gestikulierend am Bahnsteig, beim Einsteigen wurde dann laut losgekreischt und wutbrüllend gegen andere Fahrgäste gepöbelt. Immer mehr Verrückte in dieser Stadt unterwegs...