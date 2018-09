Berliner S-Bahnring am Wochenende unterbrochen

Der S-Bahnring in Berlin ist am Wochenende im Nordosten der Stadt unterbrochen. Zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Ostkreuz fahren von Freitagabend, 22 Uhr, bis in die Nacht zum Montag keine Züge. Betroffen sind die Linien S8, S41 und S42.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, teilte die S-Bahn mit. Zudem ergeben sich bei der S8 weitere Veränderungen. So verkehren die Züge zwischen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße nur im 20-Minutentakt. Auch die Abfahrtszeiten der S8-Züge ändern sich nach Bahnangaben.

Grund für die Unterbrechung des Zugverkehrs sind Schleifarbeiten an den Weichen.