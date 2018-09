Blutiger Angriff in der Rettungsstelle - Polizei sucht Täter

Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Schöneberg

Bei einem Streit in der Rettungsstelle des Auguste-Viktoria-Krankenhauses in Schöneberg hat ein Mann auf einen anderen eingestochen und ihn schwer verletzt. Zuvor fiel ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe. Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer.

Nach einem blutigen Zwischenfall im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin-Schöneberg ist die Polizei auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann sei auf der Flucht, sagte Polizeisprecher Martin Halweg rbb|24 am Mittwoch. Zuerst hatten der "Berliner Kurier" und die "Berliner Morgenpost" über den Fall berichtet.

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, kam es zunächst an einer Bushaltestelle vor dem Krankenhaus zu einem Streit zwischen einer 18-jährigen Frau und zwei 20- und 27-jährigen Männern. Laut Medienberichten soll es sich bei den Männern um den aktuellen und den ehemaligen Lebensgefährten der Frau handeln. Zwischen den beiden Männern kam es laut Polizei zu einem Gerangel, woraufhin der jüngere eine Schusswaffe zog und den 27-Jährigen und die Frau damit bedrohte. Der Frau sei es dabei gelungen, dem 20-Jährigen die Waffe zu entreißen und damit in das Krankenhaus zu laufen.