Bezirk will Wachschutz an der Spreewald-Schule verstärken

Dazu gehörten in erster Linie Rückschnitte in den Grünanlagen, damit das Gelände besser einzusehen sei. Die "Hinterlassenschaften durch Fremdnutzungen" sollen regelmäßig vor Schulbeginn entfernt werden, wie Schworck weiter sagte. Beispielsweise dringen immer wieder Junkies auf das Schulgelände ein, um dort Drogen zu nehmen.

Um die Grundschule an der Pallasstraße gab es in den vergangenen Monaten viele Diskussionen. Zunächst ging es um einen Wachschutz für die Schule, weil immer wieder Schulfremde auf das Gelände kamen. Den Wachschutz hatte die Rektorin Doris Unzeitig zunächst eigenmächtig beauftragt, nachdem es wiederholt zu Problemen - unter anderem mit Eltern - gekommen war. Erst danach übernahm der Bezirk. Dann kündigte die Unzeitig ihren Weggang an - verbunden auch mit dem Hinweis, sie fühle sich bei dem Thema Sicherheit von der Politik nicht genügend unterstützt. Am Freitag hat die Rektorin in ihren letzten Tag an der Schule.