Am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte ist am Dienstagmorgen eine Straßenbahn der Linie M4 entgleist. Sie ist an einer Wendeschleife aus den Schienen gesprungen.

Die BVG rechnet in den nächsten Stunden mit Verspätungen und Einschränkungen. Für die Bergung war mitten im morgendlichen Berufsverkehr die Oranienburger Straße und Burgstraße zwischen Tucholskystraße und Spandauer Straße gesperrt worden, inzwischen sind sie wieder frei.

Einige Tramlinien werden umgeleitet. Die M1 fährt stadtauswärts über die Gleise der Linie 12. M4, M5 und M6 fahren stadtauswärts über die Alte und Neue Schönhauser Straße. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.