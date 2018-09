Zum Beginn des neuen Schuljahres hat die Polizei in Berlin und Brandenburg wieder besonders intensive Verkehrskontrollen im Bereich von Grundschulen und Kitas durchgeführt - mit zum Teil erschreckenden Ergebnissen. Wie das Polizeipräsidium Brandenburg am Montag mitteilte, wurden in den zwei ersten Schulwochen 50 Prozent mehr Ordnungswidrigkeiten festgestellt als noch vor einem Jahr.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen seien Geschwindigkeitsmessungen im unmittelbaren Umfeld von Grundschulen und Kindertagesstätten gewesen, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Zwischen 7:00 und 16:30 Uhr seien dazu alle zur Verfügung stehenden Verkehrsradar- und Handlasermessgeräte eingesetzt worden. Dabei seien trotz der vorab angekündigten Kontrollen zwischen dem 20. und 31. August insgesamt 8.151 Autofahrer erwischt worden, die zu schnell unterwegs waren. Vor Kitas und Schulen in Brandenburg blitzte es 6.047 Mal.

Doch nicht nur Tempoverstöße wurden festgestellt - auch andere Ordnungswidrigeiten kamen immer wieder vor: So sicherten viele Eltern ihre Kinder nicht richtig, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule brachten. In Berlin waren die Verstöße in 140 Fällen so drastisch, dass Anzeige erstattet werden musste. Auch 1.770 Halt- und Parkverstöße wurden geahndet. Darüber hinaus missachteten 46 Autofahrer und Autofahrerinnen sowie sieben Fußgänger rote Ampeln. Außerdem gab es elf Verstöße an Zebrastreifen, teilte die Polizei mit.