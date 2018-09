Lucy ist zurück. Fünf Jahre lang wurde die Katze von ihren Haltern vermisst, nun ist sie wieder aufgetaucht, wie der Berliner Tierschutzverein am Freitag mitteilte.

Demnach wurde die Katzendame am Dienstag vor einer Tierarztpraxis in Friedrichshain in einem Transportkorb gefunden. Im Tierheim hätten die Mitarbeiter dann festgestellt, dass die Katze einen Chip hatte und registriert war und riefen die Besitzer an.