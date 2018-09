Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat das Urteil gegen den Brandstifter von Jüterbog bestätigt - es bleibt bei einer Bewährungsstrafe. Das sagte eine Gerichtssprecherin am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der damals 21-jährige Mann hatte im Oktober 2016 einen rechtsextremen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Jüterbog verübt. Ende vergangenen Jahres verurteilte ihn das Landgericht Potsdam unter anderem wegen versuchten Mordes zu einer Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft hielt das Urteil für zu mild und beantragte Revision.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Täter viereinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Das Urteil des Gerichts lautete stattdessen auf zwei Jahre Haft, die auf fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem sollte er 200 Stunden gemeinnützige Arbeit vorzugsweise in der Flüchtlingshilfe leisten.

21-Jähriger bekommt Bewährung nach Anschlag in Jüterbog

Bei dem Anschlag auf eine Unterkunft für allein reisende minderjährige Flüchtlinge in Jüterbog entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, Menschen kamen nicht zu Schaden. In dem Flüchtlingsheim lebten zur Zeit des Anschlags 20 junge Flüchtlinge.

Der 21-jährige Brandstifter hatte zunächst angegeben, die Tat alleine begangen zu haben. Im Verlauf des Verfahrens waren jedoch ein mutmaßlicher Mittäter und der Vater des Täters als möglicher Anstifter in den Blick gerückt.