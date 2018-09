Hausdach in Berlin-Schöneberg steht in Flammen

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Berlin-Schöneberg ist in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Montagmittag rbb|24 sagte, seien am Viktoria-Luise-Platz 40 Kräfte im Einsatz.

Zuvor tauchten Bilder beim Kurznachrichtendienst Twitter auf, die eine dunkle Rauchwolke über Schöneberg zeigen. Angaben über verletzte Personen konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen.