Feuer in Klinik in Beelitz-Heilstätten ausgebrochen

In der neurologischen Rehabilitationsklinik in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) haben in der Nacht zu Dienstag, kurz vor Mitternacht, zwei Zimmer gebrannt. Patienten und Personal mussten in Sicherheit gebracht werden.

Ein Polizeisprecher sagte dem rbb, dass zwei Menschen bei dem Brand leicht verletzt wurden. Die Patientin und der 30-jährige Pfleger erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten gut drei Stunden. Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.