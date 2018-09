Großbrand in Lieberoser Heide nach zwei Wochen gelöscht

Der neuerliche Brand war vor zwei Wochen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Südbrandenburg ausgebrochen. Das Feuer weitete sich zwischenzeitlich auf etwa 200 Hektar Wald- und Heidefläche aus. Die Feuerwehr ließ es in den letzten Tagen kontrolliert abbrennen, der Regen vom Wochenende habe geholfen, die Situation zu entschärfen. Nun zieht sich die Feuerwehr aus der Lieberoser Heide zurück.

Der jüngste Großbrand in der Lieberoser Heide ist gelöscht. Der Einsatz sei gegen Mittag beendet worden, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Montag mit.

Wegen möglicher Munition im Boden durften die Feuerwehrleute das Brandgebiet nicht betreten. Der Brand wurde daher aus der Luft gelöscht; zum Einsatz kamen Hubschrauber von Bundespolizei und Bundeswehr. Rund 200 Einsatzkräfte zogen Schutzstreifen und verhinderten damit ein Übergreifen des Feuers auf weitere Flächen. Ortschaften mussten wegen der Flammen aber nicht evakuiert werden.



In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es in den vergangenen Monaten - wie auch andernorts in Brandenburg - mehrmals gebrannt. Die Ursachen für die Brände sind nach wie vor ungeklärt. Ermittelt wird deshalb auch wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die vergangenen Monate in Brandenburg waren generell durch Trockenheit und Hitze geprägt. Wegen eines Feuers bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) mussten im August zeitweise drei Dörfer evakuiert werden.