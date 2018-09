Geruchsbelästigung durch Brandrauch in der Prignitz

Wegen eines Waldbrandes in Seehausen/Altmark (Sachsen-Anhalt) kommt es in den Bereichen Wittenberge und Perleberg (Landkreis Prignitz) zu einer Geruchsbelästigung durch Brandrauch. Die Behörden gaben am Dienstagnachmittag eine amtliche Gefahrenmitteilung heraus.

Anwohner werden gebeten, Rundfunk und Fernsehen anzuschalten und sich über alle verfügbaren Medien zu informieren. In jedem Fall mögen sie sofort Fenster und Türen schließen und die Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Zudem bitten die Einsatzkräfte darum, sich nicht in der unmittelbaren Nähe zum Einsatzort aufzuhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Notrufnummern 112 und 110 sollten für echte Notrufe freigehalten werden, hat die Behörde aufgefordert.