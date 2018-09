imago Video: rbb24 | 26.09.2018 | Bild: imago

Einheitliche Lese-Lern-Methode angekündigt - Brandenburg kehrt zur Fibel zurück

26.09.18 | 15:06 Uhr

Brandenburgs Schüler sollen in Zukunft besser lesen und schreiben - das ist das Ziel eines Fünf-Punkte-Plans, den Bildungsministerin Ernst am Mittwoch vorlegte. Vom kommenden Schuljahr an soll die Methode "Schreiben nach Gehör" nicht mehr angewandt werden.



Alle Brandenburger Grundschüler lernen vom kommenden Schuljahr an wieder nach der Fibel-Methode Lesen und Schreiben. Andere Methoden wie das umstrittenen "Lesen durch Schreiben" oder die "Rechtschreibwerkstatt" werden dann nicht mehr angewandt, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch in Potsdam an. Das Ministerium werde die Umsetzung kontrollieren. Bei der Methode "Lesen durch Schreiben" sollen Schüler möglichst viel frei und unkorrigiert schreiben und das Lesen darüber mitlernen. Auch bei der "Rechtschreibwerkstatt" sind Fehler beim Schreiben zuerst erlaubt.





Bei der Fibelmethode machen die Schüler die wenigsten Fehler

Kürzlich war eine Studie veröffentlich worden, wonach Grundschüler deutlich besser in Orthografie abschnitten, wenn sie mit der Fibel lesen und schreiben gelernt hatten. Bei der sogenannten Fibelmethode werden Buchstaben und Wörter schrittweise und nach festen Vorgaben eingeführt, systematisch aufgebaut vom Einfachen zum Komplexen. Die untersuchten Lernerfolge von 3.000 Grundschulkindern in Nordrhein-Westfalen waren deutlich höher als bei dem Ansatz "Lesen durch Schreiben", mitunter auch als auch "Schreiben nach Gehör" bezeichnet. Die meisten Fehler ermittelte die Studie bei Kindern, die nach der eher seltenen "Rechtschreibwerkstatt" lernten.



Die Studie löste eine breite Debatte aus. Die Aussage, dass die "Fibel" zu einer besseren Rechtschreibung führe, war dem Grundschulverband zu pauschal. "Eine solche Allgemeinaussage ist nach dem aktuellen Forschungsstand nicht möglich und höchst irreführend", kritisierte der Verband. Wie stark die "Lesen durch Schreiben"-Methode in den Schulen verbreitet ist, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland stark.



Auch in Berlin soll korrigiert werden

In Berlin ist das Arbeiten mit sogenannten Anlauttabellen, wo Schüler sich die passenden Anlaute anhand kleiner Symbolbilder (Affe für A) heraussuchen und dann mit deren Hilfe Wörter schreiben, zwar in den Schulen verbreitet. "Aber es muss korrigiert werden von Anfang an", betonte die Sprecherin der Bildungsverwaltung, Beate Stoffers, in der vergangenen Woche. "Der Rahmenlehrplan gibt es nicht her, dass 'Lesen durch Schreiben' in Reinform angewandt wird." Viele Lehrkräfte arbeiten in Berlin aber auch mit einer der Fibeln, die es auf dem Markt gibt. Die Bildungsverwaltung geht davon aus, dass dies sogar die Mehrheit ist.

Ernst zieht Bilanz ihres ersten Jahres

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst stellte den Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenzen am Mittwoch gemeinsam mit einer Zwischenbilanz ihres ersten Jahres in der Landesregierung vor. Sie kündigte an, künftig solle nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern die Rechtschreibung korrigiert werden, mehr Schwerpunktkontrolle in Orthografie in allen Klassenstufen eingeführt und bis zur vierten Klasse ein Grundwortschatz von 700 Wörtern vermittelt werden. Kritik zu Ernst Arbeitsbilanz kam von Seiten der Opposition: Die Ministerin löse zu wenig Probleme wie Unterrichtsausfall, Lehrermangel und Qualifizierung der Seiteneinsteiger, erklärte der bildungspolitische Sprecher der Brandenburger CDU-Fraktion, Gordon Hoffmann. Bei der Digitalisierung, einem erklärten Ziel der Ministerin, käme man nach wie vor nur in Tippelschritten voran, so Marie-Luise von Halem von den Grünen.



