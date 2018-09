Ein Feuer auf dem ehemaligen Luft-Boden-Schießplatz Kyritz-Ruppiner Heide "Bombodrom" hat die Polizei zu einem möglichen Versteck von Kriminellen geführt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neuruppin sagte, entdeckte ein Förster am Mittwoch eine brennende Fahrzeughalle mit einem vermutlich gestohlenen Transporter.

Die Halle befindet sich auf dem "Bombodrom", versteckt zwischen Alt Lutterow und Wittstock, südlich von Mirow und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.