In Brandenburg hat es in diesem Jahr bislang mehr Organspenden gegeben als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus den jüngsten Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervor. Von Januar bis Juli wurden demnach 75 Organe in Brandenburg entnommen. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 33 Entnahmen.

23 Menschen spendeten im ersten Halbjahr in Brandenburger Krankenhäusern und Kliniken Organe wie Niere, Herz oder Lunge. Zum Vergleich: 2017 waren es insgesamt 18 Spender. "Die Zahlen deuten endlich wieder auf einen Anstieg hin", sagte Dirk Pappert, Transplantationsbeauftragter und Chefarzt am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann. "Wir sind dringend auf Organspenden angewiesen."

Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in der zurückliegenden Woche vorgeschlagen, die Organspende verpflichtend für alle potenziellen Spender einzuführen - wer dies nicht wolle, müsse der Organspende ausdrücklich widersprechen.

Spahn will damit die Zahl der Organspenden in Deutschland wieder deutlich erhöhen. Im Jahr 2017 waren sie mit 797 auf einem neuen Tiefststand angekommen. Kritiker werfen Spahn allerdings vor, dass ein solches Gesetz in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen und die Freiheit jedes Einzelnen in unzulässiger Weise eingreifen würde. Insgesamt warten in Deutschland derzeit rund 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan.



Sendung: Brandenburg aktuell, 08.09.2018, 19.30 Uhr