Razzia in Berlin-Neukölln

Bei einer Razzia am Mittwochmorgen in Berlin-Neukölln ist ein 28-Jähriger festgenommen worden. Er soll Mitglied einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie in Berlin sein. Ermittelt wird unter anderem wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz.