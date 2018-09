dpa, Julian Stähle Audio: Antenne Brandenburg | 13.09.2018 | Yvonne Krause | Bild: dpa, Julian Stähle

Sperrkreis in Potsdam geschlossen - Kampfmittelexperten nehmen sich Blindgänger Nr. 191 vor

13.09.18 | 08:05 Uhr

190 Blindgänger sind seit der Wiedervereinigung in Potsdam entschärft worden - am Donnerstagmorgen soll Nr. 191 folgen. Um acht Uhr wurde der Sperrkreis in der Teltower Vorstadt geschlossen. Rund 3.000 Anwohner und auch der Nahverkehr sind betroffen.

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Donnerstagmorgen in Potsdam entschärft werden. Der 800 Meter große Sperrkreis um das Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots an der Heinrich-Mann-Allee in der Teltower Vorstadt wurde nach Angaben der Stadt um acht Uhr geschlossen. Rund 200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung überprüfen demnach nun, ob alle 3.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen haben. Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr: Straßenbahnen, Busse und Regionalzüge fahren nicht nach Plan. Voraussichtlich zwischen 9:30 und 10:30 Uhr wird der Zugverkehr zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Babelsberg eingestellt und über Potsdam-Golm und Berlin-Spandau umgeleitet.



250-Kilo-Bombe englischer Herkunft

Bei dem Blindgänger handelt sich um eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe englischer Herkunft. Erst am Montag war sie auf dem Gelände des ehemaligen Tramdepots gefunden worden. Um sie möglichst gefahrlos entschärfen zu können, wird um den Fundort ein Sperrkreis von rund 800 Metern gezogen. Rund 300 Helfer, darunter Feuerwehrleute und Polizisten, würden kontrollieren, ob auch wirklich alle Anwohner ihre Wohnung verlassen haben, teilte die Stadt am Dienstag mit. Entschärfen soll die Bombe Sprengmeister Mike Schwitzke.



Einschränkungen im Nahverkehr

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem die Brandenburger Staatskanzlei sowie mehrere Ministerien, Landesämter und die Bundespolizei. Außerdem sind zwei Pflegeheime, eine Einrichtung des betreuten Wohnens, ein Gymnasium und zwei Kindertagesstätten betroffen.

Der Sperrkreis erstreckt sich auf ein Areal, das von Friedrich-List-Straße, Nuthestraße, Horstweg, Waldstraße, Albert-Einstein-Straße und Hauptbahnhof begrenzt wird. Allerdings bleiben der Hauptbahnhof, die Nuthestraße, der Horstweg und die Friedrich-List-Straße für den Fahrzeugverkehr geöffnet. Auch der Bahnhof Babelsberg liegt außerhalb des Sperrkreises. Da ein Teil der Gleisanlagen dennoch betroffen ist, wird es bei Straßenbahn- und Buslinien sowie im Regional- und S-Bahnverkehr zu Einschränkungen kommen.

Immer wieder Bombenfunde nahe dem Hauptbahnhof

Für betroffene Anwohner steht während der Sperrung das Bürgerhaus Am Schlaatz, als Aufenthaltsort für Betroffene zur Verfügung. Die Gegend nahe dem Potsdamer Hauptbahnhof war in den vergangenen Monaten immer wieder von Bombenfunden betroffen. Vor der Bombensprengung im August war dort im Juli eine 250-Kilo-Bombe entschärft worden. Die im November gefundene 250-Kilo-Bombe lag im Nuthepark am Hauptbahnhof.

Sendung: Inforadio, 13.09.2018, 06.00 Uhr