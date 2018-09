Besonders hat er es auf Buchsbaumhecken, aber auch auf liebevoll gehegte Buchsbaumgehölze in Gärten abgesehen: In diesem Jahr hat der Buchsbaumzünsler sich stark in Brandenburg ausgebreitet und besonders viele Schäden verursacht. Das teilte das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung am Freitag mit.



Der Kleinschmetterling, der ursprünglich aus Ostasien stammt, war demnach bisher vor allem im Süden und in der Mitte des Landes verbreitet. Mittlerweile habe er sich offensiv nach Norden, bis in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin ausgebreitet. Zudem habe der Zünsler in diesem Jahr erstmals eine dritte Generation der Falter ausprägen können, daher habe er in der Saison 2018 über einen besonders langen Zeitraum Schäden verursachen können.

Dass es dem Buchsbaumzünsler in diesem Jahr so gut ergeht, hat dem Ministerium zufolge vor allem mit dem langanhaltend warmen Sommer zu tun. Mit den kühleren Nächten seit dieser Woche sei aber jetzt von einem Ende der Fraßaktivitäten zu rechnen.