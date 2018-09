dpa/Paul Zinken Audio: radioBerlin 88,8 | 17.09.2018 | BVG-Sprecher Markus Falkner | Bild: dpa/Paul Zinken

Sicherheitsproblem mit Nachtlagern im Winter - BVG will U-Bahnhöfe nicht mehr für Obdachlose öffnen

17.09.18 | 10:43 Uhr

Jahrelang ließ die BVG im Winter ausgewählte U-Bahnhöfe 24 Stunden lang offen - um Obdachlose, die keinen warmen Schlafplatz finden, vor dem Erfrieren zu schützen. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Kältebahnhöfe gab es seit Jahren jeden Winter in Berlin: So nannte die BVG ausgewählte U-Bahnhöfe, die für Obdachlose im Winter über Nacht offen blieben - auch wochentags. Im vergangenen Winter waren das die Bahnhöfe Südstern und Lichtenberg. Doch in diesem Jahr wollen die Verkehrsbetriebe mit der Tradition brechen. Derartige Überlegungen bestätigte BVG-Sprecher Markus Falkner dem rbb. Es gehe darum, "Situationen, die nicht beherrschbar sind - sowohl von Seiten der Menschen, die Zuflucht suchen, als auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - gar nicht erst entstehen zu lassen." Zuerst berichtete die Berliner Morgenpost über die Entscheidung der BVG. In der Zeitung hatte die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta, angekündigt, dass es im kommenden Winter keine Kältebahnhöfe mit Sonderöffnungszeiten mehr geben werde. Als Begründung führt Nikutta Sicherheitsbedenken an: Auch nachts bleibe der Starkstrom im Gleisbereich eingeschaltet - wegen Bauarbeiten und zum Rangieren der Züge. "Bei nicht selten mehreren Dutzend Menschen im Bahnhof, die oft unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, ist das buchstäblich lebensgefährlich", sagte Nikutta der Morgenpost.

Das Ziel: saubere und sichere Bahnhöfe

Nikutta verwies auch auf ihre Fürsorgepflicht gegenüber den BVG-Mitarbeitern, die in den Kältebahnhöfen immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert worden seien. Pressesprecher Markus Falkner betonte im Gespräch mit dem rbb: "Unsere Kundinnen und Kunden haben einen Anspruch darauf, dass sie morgens in einen Bahnhof kommen, der sich in einem vertretbaren Zustand befindet." Berlin habe in den vergangenen Jahren so viele Übernachtungskapazitäten aufgebaut, dass es keinen Bedarf mehr für die Kältebahnhöfe gebe, argumentiert die BVG. Im vergangenen Winter standen bis zu 1.264 Plätze zur Verfügung. 2014 waren es nach Angaben der Berliner Kältehilfe erst 500 Schlafplätze. Die BVG sei sich ihrer sozialen Verantwortung aber bewusst: Man werde niemanden einfach auf die Straße in die Kälte schicken, versicherte Nikutta. So könnten beispielsweise BVG-Sicherheitsmitarbeiter die Notübernachtungen anrufen, die dann einen Wagen vorbeischicken. Außerdem unterstütze das Unternehmen beispielsweise die Arbeit der Bahnhofsmission.

FDP kritisiert Entscheidung der BVG

Bei Politikern trifft die Entscheidung der BVG auf Kritik: Thomas Seerig, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, nennt sie "nicht nachvollziehbar". Die Gefahr des Stroms im Gleisbett und auch hygienische Probleme habe es schon in den vergangenen Jahren gegeben - das habe die BVG bislang nicht von der Öffnung der Kältebahnhöfe abgehalten. Auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) ist laut Morgenpost skeptisch: Trotz der Übernachtungsangebote der Kältehilfe gäbe es Obdachlose, die in die Bahnhöfe gehen. Deshalb brauche man die Kältebahnhöfe weiterhin. Schon Anfang 2017 hatte die BVG vom Senat mehr Schlafplätze für Obdachlose in Notunterkünften gefordert, weil bereits im Winter 2016/17 immer mehr Menschen in den geöffneten U-Bahnhöfen übernachtet hatten. Die U-Bahnhöfe seien aber nur als Notoption gedacht, so die BVG. Wenn sie von immer mehr Menschen als Schlafplatz genutzt würden, führe das zu Hygieneproblemen, weil Toiletten und sanitäre Anlagen fehlten. Zudem sei das BVG-Personal auch mit der teilweise schwierigen Klientel überfordert.

