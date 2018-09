Über Turnier in Berlin-Kaulsdorf

Aus etwa 30 Metern Höhe ist eine Drohne in Berlin-Kaulsdorf auf ein sportliches Turnier mit mehreren Hundert Teilnehmern gestürzt. Vier von ihnen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fluggerät war demnach am Samstag bei dem Versuch heruntergekommen, Fotos von der Veranstaltung eines Freizeittreffs unter freiem Himmel zu machen. Die Drohne krachte kurz nach 15 Uhr herunter.