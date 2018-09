Offenbar brauchten Einbrecher in Meyenburg (Prignitz) in Brandenburg sehr dringend einen neuen Haarschnitt: Unbekannte sind dort in einen Friseursalon eingebrochen. Das teilte die Polizei Brandenburg am Montag mit. Ereignet hatte sich der Einbruch Ende August.



Gestohlen worden sei nichts - jedoch hätten sich die Einbrecher selbst die Haare geschnitten. Die Polizei ermittelt.