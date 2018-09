Deutschlands Bevölkerungszahl wächst nur sehr leicht. Nicht so in Berlin: Die Hauptstadt hat auch im vergangenen Jahr wieder mehrere zehntausend neue Einwohner bekommen. Und auch Brandenburg verzeichnet einen Zuzug.

Danach wuchs die Bevölkerung in der Hauptstadt um 38.700 Menschen. Das entspricht einer Quote von 1,1 Prozent. Zusammen mit Hamburg weist Berlin damit die höchste Wachstumsquote aus. Insgesamt lebten 3.613.500 Menschen in Berlin.



In Brandenburg stieg die Zahl der Einwohner um 0,4 Prozent (9.400) auf 2.504.000. Die Gesamtzahl der Einwohner in der Bundesrepublik betrug zum Ende des vergangenen Jahres 82.792.400.