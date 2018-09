Auf die St. Simeon-Kirche in Berlin-Kreuzberg sind zum wiederholten Mal Steine geworfen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden dabei in der Nacht Scheiben beschädigt. Gemeindemitarbeiter hätten am Morgen eine eingeworfene und eine beschädigte Scheibe vorgefunden und einen Pflasterstein im Kircheninnern entdeckt.

In dem Gebäude befindet sich unter anderem die Berliner Flüchtlingskirche. Bereits am vergangenen Mittwoch sowie am Dienstagabend hatten Unbekannte Steine auf das evangelische Kirchengebäude geworfen und Fenster beschädigt. Zeugen hatten laut Polizei bei dem Vorfall am Mittwoch Jugendliche beobachten, die Steine geworfen haben sollen. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet und soll "Allahu akbar" (arabisch: Gott ist groß) gerufen haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.