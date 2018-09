rbb/Susanne Hakenjos Audio: Antenne Brandenburg | 31.08.2018 | Susanne Hakenjos | Bild: rbb/Susanne Hakenjos

Brandenburgs erste offizielle Papageien-Auffangstation - "Papagalli" bietet Hilfe für Papageien in Not

02.09.18 | 12:34 Uhr

Eine brandenburgweit einzigartige Papageien-Schutzstation ist nach vier Jahren Bauzeit in Kloster Lehnin entstanden. Auf einer Fläche von einem Hektar stehen Volieren und Schutzhäuser. Schon jetzt leben hier 70 Papageien aus 15 Arten. Von Susanne Hakenjos

Blau- und Gelbstirn-Amazonen, weiße und rosa Kakadus und sogar seltene blau-gefiederte Hyazinth-Aras flattern in zahlreichen Volieren. Es gibt auch eine große Futterküche und eine Quarantäne-Station. Dort erholt sich gerade ein gerupft aussehender Graupapagei: "Mäxchens Besitzerin ist verstorben. Die Erben sahen sich überfordert, es gab bereits Beschwerden wegen Lärms aus der Nachbarschaft. Wir wurden angerufen und nun sitzt er hier. Noch ist er ein bisschen verschüchtert", erklärt Tierschützerin Kathrin Klaßen.

Papageien-Experte Siegfried Klaßen | Bild: rbb/Susanne Hakenjos

Die 49-jährige Bauingenieurin und ihr Mann Siegfried arbeiten seit vier Jahren am Aufbau ihrer Schutzstation "Papagalli" [kubus-berlin.de]. Jetzt endlich ist alles fertig: 29 Außenvolieren aus Spezialdraht und 27 Schutzhäuser im Verbund stehen inmitten großer Kiefern auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück etwas außerhalb des Dorfes Rädel bei Lehnin (Potsdam-Mittelmark). Rund 900.000 Euro hat das Ehepaar Klaßen in das Tierschutzprojekt investiert, teilweise als Kredite. Die private Initiative der Papageien-Freunde wurde auch mit 55.000 Euro aus Lottomitteln gefördert und ist künftig Anlaufstelle für Veterinärämter im Land.

"Keine frische Luft ist das Schlimmste, was man ihnen antun kann"

Ein Blick auf die aktuellen Bewohner der Station zeigt, dass viele Halter mit der vorgeschriebenen artgerechten Haltung überfordert sind. Erst in den großen Volieren hat zum Beispiel Papagei Ricardo endlich Platz zum Fliegen und frische Luft. Davor war er von seiner Besitzerin jahrelang im Keller gehalten worden. Ein zu kleiner Käfig hat auch die Füße einer kleinen Gelbstirn-Amazone schmerzhaft deformiert. In der Schutzstation wird sie nun wie andere Artgenossen behutsam von Tierpflegern wieder aufgepäppelt. Viele der Bewohner hier stammen aus miserabler Haltung und haben sich dort – so wie Graupapagei Mäxchen – aus Verzweiflung und Einsamkeit fast alle Federn ausgerupft. Denn Papageien sind intelligente und extrem soziale Schwarm-Vögel. Einzelhaltung, fehlende Flugvolieren, Vernachlässigung und auch falsche Ernährung machen Papageien krank - "mit dem Ergebnis, dass sie riesengroße Lungenprobleme haben", erklärt Klaßen. "Viele der Vögel, die wir bekommen, sind auch flugunfähig. Sie haben nicht gelernt zu fliegen, weil die Brustmuskulatur nicht ausgebildet wurde, weil sie nicht die Bewegungsmöglichkeiten hatten. Außerdem hatten sie keine frische Luft – das ist das Schlimmste, was man ihnen antun kann."

Partnersuche ist bei Papageien keine leichte Sache

Die Vögel in Rädel haben Veterinärämter beschlagnahmt oder private Halter haben sie selbst abgegeben, weil sie nicht mehr klarkamen. In der neuen Schutzstation haben die Vögel die meiste Zeit freien Zugang zu den Außenvolieren. Hier gibt es endlich genügend Platz zum Fliegen und vor allem Gesellschaft. Ihre Flugkünste zeigen sie zum Beispiel in einer speziellen Röhrentunnel-Voliere, in der Besucher unter den Papageien hindurchlaufen können. Auch eine Hochzeitsvoliere soll vereinsamten Vögeln helfen, vielleicht einen neuen Partner zu finden. Doch das ist generell nicht einfach. "Man kann nicht einfach nur einen zweiten Vogel kaufen und dazusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, liegt bei 90 Prozent", sagt Klaßen. Denn Partnersuche ist bei Papageien keine leichte Sache: Die Weibchen sind extrem wählerisch und zeichnen sich durch extreme Beziehungsfähigkeit aus. Mancher trauert oft ein Leben lang einer verlorenen Liebsten hinterher. Dass es Papageien hier gut geht, zeigt sich trotzdem am strahlenden neuen Gefieder. Bei Papagei Ricardo zeigten sich bereits neue Flaumfedern, sagt Siegfried Klaßen.

Einzelhaltung, fehlende Flugvolieren, Vernachlässigung und falsche Ernährung machen Papageien krank.

Vom Papageien-Halter zum Tierschützer

Die Auffangstation liegt am Rande des Dorfes im Außenbereich in der Straße Am Gohlitzsee. Das Gebäude ist 100 Meter lang, fünf Meter breit und schirmt Lärm aus den vorgelagerten Volieren ab. Versorgt werden die Papageien vom Ehepaar Klaßen und vier Mitarbeitern, von denen einer festangestellt ist. Für die übrigen drei zahlt das Jobcenter einen Lohnkostenzuschuss. Für den laufenden Betrieb erhält das Projekt keinerlei öffentliche Zuschüsse. Die Klaßens leben hier in ihrem Wohnmobil, bis ihr künftiges Wohnhaus ebenfalls fertiggestellt ist. Drei große Hunden bewachen die Anlage. "Viele der Fehler haben wir selbst gemacht, als wir uns vor vielen Jahren selbst einen ersten Papageien zugelegt haben", sagt Siegfried Klaßen. Seit 2003 engagiert sich das Ehepaar, das im Ortsteil Rietz lebte, im Papageienschutz. Aus Leidenschaft wurde mehr. "Papageien sind ja eigentlich wunderschön. Als wir das erste Mal Papageien gesehen haben ohne Federn, das ist ein Bild, das man nicht so schnell vergisst", erinnert sich der 61-Jährige an die Anfänge. Um das Leid zu mildern, entstand in Rietz bereits die ersten Außenvoliere für aufgenommene Papageien. Doch für eine größere Anlagen war nicht genügend Platz. Es folgte der Umzug nach Rädel.

Bereits 70 Papageien aus 15 Arten leben in den Volieren (vorne) und Schutzhäusern (hinten).

Einzigartig in Brandenburg und auf Spenden angewiesen

Die neue Papageien-Auffangstation ist in Brandenburg einzigartig. Sie arbeitet offiziell mit den Landes- und Regionalbehörden zusammen. "Normale Tierschutzeinrichtungen nehmen in der Regel solche Vögel gar nicht auf, gerade weil sie so speziell sind", erklärt Siegfried Klaßen. "Jetzt haben Veterinärämter und Naturschutzbehörden hier die Möglichkeit, Vögel abzugeben." Wird ein beschlagnahmtes Tier in der Auffangstation untergebracht, zahle das Veterinäramt für die ersten Tage einen Tagessatz. Doch allein die Erstuntersuchung auf ansteckende Krankheiten koste etwa 350 Euro, sagt der Tierschützer. Das Projekt ist daher auf Spender und Sponsoren angewiesen. Auch Patenschaften für einzelne Papageien sind möglich. Der Spender soll sein Patentier dann auch online beobachten können.

Aufklärung ist ein Ziel der neuen Papageien-Schutzstation

"Geschätzt zwei bis fünf Millionen Papageien leben in Deutschland in privaten Haushalten. Das bedeutet, auch in Brandenburg leben viele Tausende", rechnet Siegfried Klaßen. "Wenn wir nur fünf Prozent schlechte Haltung unterstellen, ist eigentlich selbst unsere Anlage viel zu klein."

Zwei der 29 Volieren auf dem ein Hektar großen Gelände | Bild: rbb/Susanne Hakenjos

Auch wenn Papageien nicht billig sind, werden sie oft vorschnell angeschafft. Doch die aufwändige, zeitintensive Haltung der aktiven und intelligenten Mitbewohner, die zudem gut 80 Jahre alt werden können, überfordert viele schnell heillos. "Was viele nicht wissen ist: Ein nicht geringer Teil der Papageien hat eine Intelligenz von drei- oder vierjährigen Menschen, sagt Klaßen. "Wenn man sich das mal vor Augen führt: Sie brauchen den ganzen Tag Beschäftigung. Sie müssen herausgefordert werden und brauchen Action, sonst vereinsamen sie, werden krank und versterben wirklich durch die Einsamkeit." "Pappagalli" will daher vor allem auch aufklären: Schulklassen, Kitagruppen und andere Interessierte können sich für Besichtigungen oder Workshops anmelden. "Ohne Aufklärung hat man eigentlich keine Chance, eine artgerechte Haltung der Vögel zu machen", betont Siegfried Klaßen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 31.08.2018, 14.00 Uhr