Bild: imago/Margit Wild

Tag der Ersten Hilfe am 8. September - Ein Erste Hilfe-Kurs im Leben reicht nicht aus

08.09.18 | 08:13 Uhr

Ob zu Hause, auf der Arbeit oder am See: Jeder kann jederzeit in die Lage kommen, Erste Hilfe selbst leisten zu müssen und damit womöglich ein Leben zu retten. Vieles über Erste Hilfe ist aber wenig bekannt - hier sind acht überraschende Fakten.

Über Erste Hilfe wurde bereits im Mittelalter geschrieben

Die älteste bekannte Abhandlung über Erste Hilfe verfasste der ägyptische Arzt und Gelehrte al-Akfānī bereits vor über 700 Jahren. Ihr Titel: "Zuflucht des Klugen bei Abwesenheit des Arztes".



Das Halbwissen über Erste Hilfe ist fast so groß wie das Nichtwissen

Es kursieren zahlreiche Mythen und Irrtümer, was bei Verletzungen zu tun ist. Richtig ist: Auf Wunden sollte man keinesfalls Quark oder Mehl streuen. Zecken sollten nicht mit Klebstoff oder Wachs entfernt werden. Und Knochenbrüche müssen nicht zwingend sofort geschient werden.



Deutsche leisten besonders selten Erste Hilfe

Während in Ländern wie Schweden und Norwegen bei Unfällen Laien schon in 60 Prozent der Fälle vor Eintreffen des Rettungsdienstes mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, liegt diese Zahl in Deutschland bei nur 15 Prozent.

Mangelnde Erste-Hilfe-Kenntnisse sind ein generationsübergreifendes Problem

In einer Studie aus dem Jahr 2009 konnten drei von vier über Sechzigjährigen Erste-Hilfe-Basismaßnahmen nicht korrekt beschreiben. Schon zu erkennen, ob es sich um eine Notfallsituation handelt, bereitete ihnen große Schwierigkeiten.

Wer nicht hilft, macht sich strafbar

Bis zu einem Jahr Gefängnis droht demjenigen, der einen Notfall ignoriert und dadurch die berüchtigte unterlassene Hilfeleistung begeht. Gar nicht zu helfen - aus Furcht, weitere Verletzungen zu verursachen - kann schwerwiegende Folgen haben: Ohne Erste Hilfe verringern sich die Überlebenschancen bei einem Herzstillstand jede Minute um zehn Prozent.

Weitere Infos Aktionen in Berlin - Erste-Hilfe-Tag 2018 Seit 18 Jahren erinnert der Internationale Erste-Hilfe-Tag daran, wie wichtig es ist, Verletzten zu helfen. Das Deutsche Rote Kreuz bietet an diesem Samstag diverse Veranstaltungen in Marzahn, Tegel und Wedding kostenfrei an. In diesem Jahr soll besonders für das Thema "Erste Hilfe im Straßenverkehr" sensibilisiert werden.

Wer hilft, hat das Recht auf seiner Seite

Wer zur Rettung eines Verletzten Sachschäden verursacht, zum Beispiel ein Fenster einschlägt, ist gesetzlich vor anschließenden Forderungen geschützt. Es kann nur belangt werden, wer beim Hilfseinsatz grob fahrlässig handelt - etwa indem der Helfende bei einem Autounfall die Unfallstelle nicht absichert. Wer während des Helfens selbst zu Schaden kommt, hat ein Recht auf Entschädigung.

Ein Erste-Hilfe-Kurs im Leben reicht längst nicht

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) empfiehlt, die Erste-Hilfe-Kenntnisse alle zwei Jahre aufzufrischen. Tatsächlich aber besuchen viele Deutsche nur ein Mal einen Kurs und vergessen dann schnell die Inhalte. In der Notsituation fehlt dann das Selbstvertrauen, überhaupt helfen zu können. Zudem ändern sich laut DRK die empfohlenen Sofortmaßnahmen laufend.

Von einem Erste-Hilfe-Kurs profitieren meist Freunde und Verwandte

Im Kopf haben viele die Bilder eines Hilfseinsatzes am Straßenrand, tatsächlich sind es aber meist Angehörige, denen Erste Hilfe zuteil wird - schließlich verbringen wir mit ihnen in der Regel die meiste Zeit und sind deswegen dabei, wenn sie in Not geraten.

Der Text entstand im Rahmen der rbb-Sommerakademie 2018.