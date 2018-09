Der polizeibekannte Intensivtäter Nidal R. ist am Sonntag im Beisein seiner Familie erschossen worden - am helllichten Tag in Berlin-Neukölln. Mehrere Täter, von denen jede Spur fehlt, sind nach derzeitigem Stand auf ihn zugelaufen und haben ihn angeschossen.

Im Fall des getöteten Nidal R. fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft "mit Hochdruck" nach den Tätern. Wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, dem rbb am Montag sagte, ist der 36-Jährige am Sonntagabend in der Oderstraße am Tempelhofer Feld "im Beisein seiner Familie" angeschossen worden und starb wenig später im Krankenhaus. "Mehrere Männer kamen auf ihn zu, es wurden mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Die Täter konnten unerkannt flüchten", so Steltner.

Die kurz nach der Tat zunächst getwitterte Information, es sei ein Verdächtiger festgenommen worden, sei falsch gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei einem Kapitalverbrechen könne in den ersten Stunden alles drunter und drüber gehen, da könne es viele Gründe geben, so der Sprecher. Die Information sei aber sofort korrigiert worden.