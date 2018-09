Am Mittwoch wurden 100 tote Ferkel vor einem Zuchtbetrieb in Demker (Sachsen-Anhalt) abgeladen. Der Transport soll von einem brandenburgischen Unternehmen aus gestartet sein. Dies gab Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag bekannt.

Zunächst war davon ausgegangen worden, dass die Tiere aus einem Agrarbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern stammten. Backhaus zufolge machte der Transport im Nordosten aber nur eine Zwischenstation, bevor er nach Sachsen-Anhalt weiterfuhr. In Brandenburg ist der Fall dem zuständigen Verbraucherschutzministeriums nach dessen Darstellung noch nicht bekannt.

Am Mittwoch hatte der Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt mitgeteilt, dass vor einem Schweinezuchtbetrieb in Demker am Montag mehr als 100 tote Ferkel abgeladen worden seien. Den Angaben zufolge starben die Schweine nicht aufgrund einer Erkrankung. Die Polizei in Stendal leitete ein Ermittlungsverfahren ein, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.