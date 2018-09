Wind gab es genug: Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin sind am Samstag zahlreiche Drachen aufgestiegen. Beim siebten "Festival der Riesendrachen" waren unter anderem Comicfiguren, Riesentiere und ein Elvis in der Luft.

Etwa 70 bis 80 Drachenlenker, teilweise auch aus dem Ausland waren am Start, sagte ein Sprecher der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft, die das Festival veranstaltet. "Wir haben super tollen Wind hier", mit Windstärke 4 bis 5, in Böen 6, berichtete er. Es seien bestimmt 100 Drachen in der Luft. Jeder der Teilnehmer habe zwischen zehn und 20 verschiedene dabei.