Eines der schwerverletzten Opfer beim Hochhausbrand in Neukölln ist am Donnerstagmorgen im Krankenhaus verstorben. Insgesamt sieben Menschen hatte die Feuerwehr aus den Flammen geborgen.

Nach dem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln ist eines der schwerverletzten Opfer in der Nacht seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit.

Die 62-Jährige war von den Rettungskräften gemeinsam mit sechs weiteren Menschen aus dem brennenden Haus geborgen worden. Das Feuer war am Mittwochabend in einem Flur im vierten Stock des Hochhauses in der Dieselstraße ausgebrochen und war dann auf eine Wohnung übergegriffen, wie die Retter mitteilten. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste reanimiert werden. Im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Außerdem wurden ein Kind und ein Jugendlicher schwer verletzt, vier weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen. Über den Zustand dieser Opfer machte die Feuerwehr zunächst keine weiteren Angaben.