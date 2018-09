Am Flughafen Schönefeld hat die Polizei am Dienstag einen Mann festgenommen, der eine Weste trug, aus der mehrere Kabel und Drähte ragten. Die Person sei am frühen Morgen auffällig auf dem Parkplatz vor dem Terminal herumgeschlichen, teilte die Polizei Brandenburg auf Twitter mit. Neben der Weste hatte er weitere Gepäckstücke dabei.

Als Sicherheitspersonal den Mann ansprach, habe dieser die Männer mit einer Bierflasche bedroht. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den Mann fest und ließen dabei die Weste und das Gepäck auf dem Parkplatz zurück, der ebenso wie die Almhütte und die Glasunterführung abgesperrt wurde.

Im Rucksack des Mannes wurde nichts Verdächtiges gefunden, die anderen Gepäckstücke würden noch von Spezialkräften untersucht, hieß es. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Androhung von Straftaten erhoben. Eine Gefahr für Personen bestehe nicht, so die Polizei. Auch der Flugverkehr ist nicht eingeschränkt.