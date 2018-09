dpa/Jens Büttner Audio: Inforadio | 27.09.2018 | Ulf Morling | Bild: dpa/Jens Büttner

Soldat vom Vorwurf Gehorsamsverweigerung freigesprochen - Mit Lungenentzündung in die Kaserne zitiert

27.09.18 | 19:49 Uhr

Weil er schwer krank nicht zurück in die Kaserne kam, wurde ein Berliner Soldat wegen Gehorsamsverweigerung angeklagt. Der Richter am Amtsgericht Tiergarten hat ihn von diesem Vorwurf freigesprochen - und das Verfahren als überflüssig bezeichnet. Von Ulf Morling

Im Juni 2017 war bei dem angeklagten Berufssoldaten im Bundeswehrkrankenhaus eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Mit dem Attest in der Tasche suchte der 37-jährige Hauptfeldwebel in seiner Weddinger Kaserne vergeblich nach seinem Vorgesetzten. Schließlich meldete er sich beim einzig erreichbaren höheren Offizier ab - und fuhr nach Hause. Damit habe der Berufssoldat alles richtig gemacht, sagte der Amtsrichter im Urteil. Das Gerichtsverfahren dazu sei völlig überflüssig gewesen.

Mit Lungenentzündung auf der Suche nach dem Kompaniechef

Berufssoldat Klaus A.* war wegen einer Bronchitis schon eine Woche lang krankgeschrieben geschrieben gewesen. Am frühen Morgen des 1. Juni 2017 meldete er sich in der Weddinger Julius-Leber-Kaserne im Büro seines vorsetzten Kompaniechefs, weil keine Besserung eintrat. A. wurde ins Bundeswehrkrankenhaus geschickt. Nach der Untersuchung dort fuhr er - mit der ihm unbekannten Diagnose im verschlossenen Briefumschlag - in die Kaserne zurück und übergab das Schreiben dem Truppenarzt. Der eröffnete dem schwer kranken Soldaten, dass eine Lungenentzündung bei ihm festgestellt worden sei. Der Truppenarzt empfahl, dass er sich zu Hause ins Bett legen solle. Mit Medikamenten und seinem "Krank-zu-Hause"- Schein begab sich A. zu den Stuben des 3. Wachbataillons, um von seinem Kompaniechef die Erlaubnis zu bekommen, sich wegen Krankheit weiter nach Hause abmelden zu dürfen. Doch weder Kompaniechef noch der rangtiefere Spieß waren in ihren Büros. "Es war uns völlig unklar, wann die beiden wieder zurück kommen", sagte ein Offizier als Zeuge im Prozess aus. Bei ihm hatte sich A. schließlich abgemeldet und ihn darum gebeten, den Kompaniechef zu informieren, wenn der wieder erreichbar sei. "Mir geht's nicht gut, aber ich stehe zur Verfügung", habe er dem Offizier gesagt, so der angeklagte Soldat.

Schwerkranken in Kaserne befohlen

Als der 30-jährige Kompaniechef Stunden später in sein Büro kam, erfuhr er, dass Hauptfeldwebel A. nach Hause gefahren war. "Für mich war das unüblich und unklar, dass ein Soldat geht, ohne sich beim Chef abzumelden", sagte der Hauptmann im Prozess als Zeuge aus. Er habe den angeklagten Soldaten angerufen, gefragt, wie es ihm gehe. Danach habe er ihn in die Kaserne befohlen, "damit er von mir ordnungsgemäß 'Krank-zu-Hause' geschickt werden konnte". Der Untergebene habe ihm daraufhin erklärt, dass er eine ansteckende Lungenentzündung habe und es ihm schlecht gehe. "Aber eigentlich wartet man auf den Chef oder informiert den Spieß. Der sagt dann bei uns, ob der Soldat warten soll oder gehen darf", so der Kompaniechef im Zeugenstand.

Soldat A. seit 17 Jahren ohne Disziplinverstöße

Seit 2001 ist Klaus A. bei der Bundeswehr Zeitsoldat, 2011 wurde er Berufssoldat. Unter anderem war A. 2008 auch sechs Monate in Afghanistan mit einer Spezialeinheit stationiert, die Talibanstellungen aufspüren und die Befreiung von Geiseln möglich machen soll. 2010 wurde seine erste Tochter geboren, 2015 die zweite. Fünfmal mussten die Kinder bereits den Kindergarten wechseln, bevor A. zum 3. Wachbataillon in die Julius-Leber-Kaserne kam. Seit April letzten Jahres ist er damit erstmals wieder in seiner Heimatstadt Berlin. Im Wachbataillon ist er für protokollarische Ehrendienste bei Staatsbesuchen mit verantwortlich. Wenn ein Ernstfall eintreten würde, müsste er Politiker schützen. 2.600 Euro netto verdient der Hauptfeldwebel für sich und seine vierköpfige Familie. Nie fiel er in seiner Militärlaufbahn mit Disziplinverstößen auf. Auch im zivilen Leben wurde er nie straffällig.

Menschlich miteinander umgehen

Auch mit Vorgesetzten hatte er bislang keine Probleme, berichtet A. in seiner Aussage. "Geht menschlich miteinander um", habe einer seiner Kompaniechefs immer angemahnt. Er verstehe nicht, warum er wegen Gehorsamsverweigerung vor Gericht stehe. Das Disziplinarverfahren gegen ihn bei der Bundeswehr sei so lange ausgesetzt, bis das Amtsgericht sein Urteil gefällt habe. A. berichtet weiter, dass der Kompaniechef ihm am Telefon zwar befohlen habe, zurück in die Kaserne zu kommen und dass ein Befehl immer zu befolgen sei. "Aber ich habe ihm erklärt, dass die Lungenentzündung ansteckend sei und ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müsste, schlapp, wie ich bin." Daraufhin habe der Vorsetzte seinen Befehl geändert: Er solle, wenn er wieder gesund sei, an seinem ersten Diensttag um 6:45 Uhr im Büro des Kompaniechefs erscheinen. Die Aussagen des Angeklagten werden vom Kompaniechef im Prozess vollumfänglich bestätigt. Nach dieser Aussage fragt das Gericht den Vorgesetzten des angeklagten Soldaten, ob der bei dieser Sachlage denn überhaupt den Gehorsam verweigert habe? "Nein, ich hatte meinen Befehl ja zurück genommen", erwidert der Kompaniechef.

Auch Staatsanwaltschaft erkennt keine Gehorsamsverweigerung

Bereits der Staatsanwalt sieht in seinem Plädoyer keine Gehorsamsverweigerung durch Hauptfeldwebel A. Er sei schwer krank gewesen und habe versucht, seine Vorgesetzten zu erreichen. "Sie sind ja nicht einfach gegangen. Sie haben alles richtig gemacht", sagt der Anklagevertreter. Der Amtsrichter folgt schließlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft und spricht Klaus A. vom Vorwurf der Gehorsamsverweigerung frei. Das Verfahren erscheine zumindest nachträglich völlig überflüssig, so der Richter. Berufssoldat A. habe zwar den Vorgesetzten nicht informiert, aber der sei ja auch gar nicht da gewesen. Dafür habe der Angeklagte den ranghöchsten Offizier von seinem Gesundheitszustand und dem Abtreten nach Hause in Kenntnis gesetzt. "Ich verstehe nicht ansatzweise, wo die Bundeswehr da eine Befehlsverweigerung sieht", hieß es in der Urteilsbegründung. Mit dem Freispruch wird aller Voraussicht nach auch das bundeswehrinterne Disziplinarverfahren gegen Hauptfeldwebel A. eingestellt. *Name geändert