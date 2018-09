Ein fünfjähriger Junge ist am Alexanderplatz in Berlin bei einem Unfall mit Straßenbahnen schwer verletzt worden.

Zusammen mit seinen 15 und elf Jahre alten Brüdern ging der Junge am Sonntagnachmittag über die Bahngleise an der Haltestelle Memhardstraße auf der Karl-Liebknecht-Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wollte dabei zwischen zwei Straßenbahnen hindurchlaufen, wurde jedoch von einer einfahrenden Bahn angefahren und gegen eine andere Bahn geschleudert. Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus.