Tödliche Schüsse in Neukölln

Vier Täter liefen auf den Intensivtäter Nidal R. zu und schossen auf ihn - am hellichten Tag in Neukölln. Viel mehr wissen die Ermittler am Tag nach den tödlichen Schüssen nicht. Der Leichnam wird nun obduziert. Und es gibt Ermittlungsansätze.