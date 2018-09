dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 11.09.2018 | Interview mit Benjamin Jendro: Leon Stebe | Bild: dpa/Paul Zinken

Jendro: "Sehr gefährliche Situation" - GdP warnt vor Verharmlosung von Clan-Kriminalität

11.09.18 | 10:53 Uhr

"Die Eskalation ist nicht erst am Sonntag passiert": GdP-Sprecher Benjamin Jendro sieht in den Schüssen auf Nidal R. am Tempelhofer Feld eine "deutliche Botschaft". Es sei schwierig für die Ermittler, in die Strukturen der Clan-Kriminalität einzudringen.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Benjamin Jendro, hat davor gewarnt, Clan-Kriminalität zu verharmlosen. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass es heftige Rivalitäten zwischen den Clans gebe, sagte er am Dienstag im rbb-Inforadio. Auseinandersetzungen würden in Berlin immer häufiger auf offener Straße ausgetragen. Die jüngste Schießerei am Tempelhofer Feld, bei der der polizeibekannte Nidal R. getötet wurde, sei eine deutliche Botschaft gewesen, so Jendro weiter im Inforadio. "Die Eskalation ist nicht erst am Sonntag passiert." Man solle nicht so "naiv sein" zu glauben, dass es damit vorbei sei.

"Familien verraten sich auch untereinander nicht"

Jendro betonte, die Ermittler hätten einen guten Überblick über die Szene. Dennoch sei es schwierig, in die Strukturen einzudringen. Die Clans seien "kein starres Gebilde". Es gebe zwar Konkurrenz zwischen den Familien, aber auch immer wieder Verbindungen und Zusammenarbeit. "Die Familien verraten sich auch untereinander nicht." Hinzu kämen etwa in der Rapper-Szene "einzelne schillernde Figuren, die dann auch mal öffentlichkeitswirksam den Clan wechseln". Die Razzien und Beschlagnahmungen, mit denen die Polizei in jüngerer Zeit gegen Clan-Mitglieder vorgegangen war, bezeichnete Jendro als "wichtiges Zeichen" des Rechtsstaats "Was wir momentan in Berlin erleben, dass gerade die Clans denken, sie könnten tun, was sie wollen, ist eine Folge dessen, dass man jahrelang keinen starken Rechtsstaat gespürt hat."

Nidal R. war bereits als Jugendlicher kriminell

Der polizeibekannte Intensivtäter Nidal R. war am Sonntagabend in der Oderstraße am Rande des Tempelhofer Felds von mehreren Schüssen getroffen worden. Er starb wenig später im Benjamin-Franklin-Krankenhaus in Steglitz. R. wird dem kriminellen Clan-Milieu zugerechnet. Die Polizei teilte mit, der Mann sei im Libanon geboren, seine Staatsangehörigkeit sei ungeklärt.

Nidal R. soll bereits im Alter von zehn Jahren erste Straftaten verübt haben, war damals aber noch strafunmündig. Seit seinem 15. Lebensjahr stand er immer wieder vor Gericht - aus Jugendschutzgründen wurde unter dem Namen "Mahmoud" über ihn berichtet. Anklagen lauteten auf Körperverletzung, Raub, Bedrohung, Nötigung, Drogendelikten sowie Fahrens ohne Führerschein, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.



Seine kriminelle Karriere war auch Auslöser für die Staatsanwaltschaft, eine Spezialabteilung für jugendliche Intensivtäter zu gründen.



Eine Abschiebung in den Libanon scheiterte 2004 wegen ungeklärter Staatsbürgerschaft. Der Mann verbrachte viele Jahre hinter Gittern. Zuletzt wurde er im Mai 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft wegen mehrerer Verkehrsdelikte verurteilt. Schon im November 2010 war auf den damals 28-Jährigen in Neukölln geschossen worden, kurz nach einer damaligen Haftentlassung. Er war damals nur leicht verletzt worden.

